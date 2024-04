Anim’nature et troc plantes Aspach-le-Bas, samedi 4 mai 2024.

Anim’nature et troc plantes Aspach-le-Bas Haut-Rhin

Troc plantes et différentes animations autour de la nature et du jardin, balade, ateliers, bricolages…

L’association Anim’Aspach-le-Bas organise un troc plantes et différentes animations autour de la nature et du jardin. A 10h, démonstration taille d’arbres fruitiers. A 10h30, balade à la découverte des plantes sauvages et de leurs vertus. Atelier de vannerie, bricolages pour enfants. Présence de différents exposants. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-04 09:00:00

fin : 2024-05-04 12:00:00

3 rue de la station

Aspach-le-Bas 68700 Haut-Rhin Grand Est chantal.lukomski@wanadoo.fr

