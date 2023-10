Bourse Radio/TSF place Jean Monnet Riquewihr, 4 mai 2024, Riquewihr.

Riquewihr,Haut-Rhin

Cette exposition-bourse est le rendez-vous des collectionneurs ! C’est la plus importante manifestation en France consacrée au thème des radios anciennes à lampes..

2024-05-04 fin : 2024-05-04 16:00:00. 0 EUR.

place Jean Monnet

Riquewihr 68340 Haut-Rhin Grand Est



This exhibition is the meeting place for collectors! It is the most important event in France dedicated to the theme of old tube radios.

Esta exposición-feria es el punto de encuentro de los coleccionistas Es el acontecimiento más importante de Francia dedicado al tema de las radios antiguas de tubo.

Diese Ausstellung und Börse ist der Treffpunkt für Sammler! Sie ist die wichtigste Veranstaltung in Frankreich, die dem Thema alte Röhrenradios gewidmet ist.

Mise à jour le 2023-09-18 par Office de tourisme du pays de Ribeauvillé et Riquewihr