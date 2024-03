Spectacle like me Cernay, vendredi 3 mai 2024.

Un spectacle aquatique montrant l’impact des réseaux sociaux dans la construction de l’identité des adolescents.

Avec Like me, la compagnie a choisi d’explorer la question de l’intime et de l’image publique à l’adolescence.

On vit à toute vitesse, sans aucun recul sur ce qu’on publie. On évolue dans le monde de l’info logorrhéique sans filtre et sans mesure. À un âge où l’identité se construit par les autres, il apparaît que l’exposition sur la sphère des réseaux sociaux est un passage quasi obligatoire. EUR.

Début : 2024-05-03 20:00:00

fin : 2024-05-03 21:00:00

7 rue Roger Hassenforder

Cernay 68700 Haut-Rhin Grand Est

