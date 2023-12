Visite de la brasserie artisanale Saint-Alphonse rue du Rothgern Vogelgrun, 1 mai 2024 10:00, Vogelgrun.

Vogelgrun,Haut-Rhin

Tous les secrets de fabrication de la bière vous seront dévoilés par une équipe passionnée ! Vous découvrirez la procédure de fabrication, de la matière première à l’embouteillage. Une dégustation de 3 bières vous sera proposée..

2024-05-01 fin : 2024-09-30 . EUR.

rue du Rothgern

Vogelgrun 68600 Haut-Rhin Grand Est



All the secrets of beer making will be revealed to you by a passionate team! You will discover the manufacturing process, from the raw material to the bottling. A tasting of 3 beers will be offered.

Un equipo apasionado le revelará todos los secretos de la fabricación de cerveza Descubrirá el proceso de fabricación, desde la materia prima hasta el embotellado. Se ofrecerá una degustación de 3 cervezas.

Alle Geheimnisse der Bierherstellung werden Ihnen von einem leidenschaftlichen Team enthüllt! Sie werden den Herstellungsprozess von den Rohstoffen bis zur Abfüllung kennenlernen. Es wird Ihnen eine Verkostung von 3 Bieren angeboten.

Mise à jour le 2023-12-05 par Office de Tourisme Alsace Rhin Brisach