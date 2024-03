Petit train touristique Eguisheim, mercredi 1 mai 2024.

Petit train touristique Eguisheim Haut-Rhin

Visite commentée d’Eguisheim et du vignoble avec le petit train touristique. Départ Parking de la Mairie. Commentaires en français, anglais, allemand, hollandais, italien, espagnol, danois et russe.

Le petit train d’Eguisheim vous propose une visite du centre historique, ses rues pittoresques et ses maisons anciennes, ainsi que son vignoble de grands crus situé au pied des Trois-Châteaux.

Cette visite permet de découvrir sans effort la ville médiévale au charme irrésistible, aux rues sinueuses.

Tous les trajets sont agrémentés de commentaires précis (français, allemand, anglais, hollandais, italien, espagnol, danois ou russe) faciles et agréables à suivre.

Départ Parking de la Mairie. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-01 11:00:00

fin : 2024-08-22 11:40:00

Eguisheim 68420 Haut-Rhin Grand Est info@petit-train.com

L’événement Petit train touristique Eguisheim a été mis à jour le 2024-03-01 par Office de tourisme d’Eguisheim Rouffach