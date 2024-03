Visite guidée histoire d’eau et de jardins Mulhouse, mercredi 1 mai 2024.

Visite guidée histoire d’eau et de jardins Mulhouse Haut-Rhin

Mulhouse a toujours entretenu des liens très forts avec la nature. Au fil de l’eau visible ou désormais recouverte parcourez les époques et découvrez-en ses divers usages. Vous pénétrerez également dans de magnifiques parcs et jardins, pour la plupart créés au 19ème siècle oar les industriels Mulhousiens, et vous serez conquis par les nombreux sujets exotiques.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-01 15:00:00

fin : 2024-05-01 17:00:00

Place de la Concorde

Mulhouse 68100 Haut-Rhin Grand Est maisondupatrimoine@mulhouse-alsace.fr

L’événement Visite guidée histoire d’eau et de jardins Mulhouse a été mis à jour le 2024-03-13 par Office de tourisme et des congrès de Mulhouse et sa région