Fête montagnarde Lieu-dit « Schaentzel » Saint-Hippolyte, 1 mai 2024, Saint-Hippolyte.

Saint-Hippolyte,Haut-Rhin

Au lieu-dit Schaentzel, en plein air, profitez d’une fête champêtre sur fond musical. Les traditionnelles tartes flambées seront suivies de pâtisseries et accompagnées de vin pour ceux qui le souhaitent..

2024-05-01 fin : 2024-05-01 19:00:00. 0 EUR.

Lieu-dit « Schaentzel »

Saint-Hippolyte 68590 Haut-Rhin Grand Est



At the Schaentzel place, in the open air, enjoy a country party with a musical background. The traditional tarts flambées will be followed by pastries and accompanied by wine for those who wish.

En el local de Schaentzel, al aire libre, disfrute de una fiesta campestre con fondo musical. Las tradicionales « tartes flambées » irán seguidas de pastas y acompañadas de vino para quienes lo deseen.

Im Ort Schaentzel, unter freiem Himmel, genießen Sie ein ländliches Fest mit musikalischer Untermalung. Auf die traditionellen Flammkuchen folgen Gebäck und Wein für diejenigen, die es wünschen.

