Visite flash de l’exposition Musée d’art et d’histoire de Meudon Meudon, samedi 30 mars 2024.

Visite flash de l’exposition Visite guidée de l’exposition « Œuvrer pour la sculpture, la collection Denys et Eva Chevalier ». 30 mars et 7 avril Musée d’art et d’histoire de Meudon Sur réservation auprès du musée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-30T15:00:00+01:00 – 2024-03-30T15:30:00+01:00

Fin : 2024-04-07T16:00:00+02:00 – 2024-04-07T16:30:00+02:00

Visite guidée de l’exposition « Œuvrer pour la sculpture, la collection Denys et Eva Chevalier ».

Sur réservation – Gratuit.

Durée : 30 min.

Musée d’art et d’histoire de Meudon 11 rue des Pierres, Meudon Meudon 92190 Hauts-de-Seine Île-de-France https://musee.meudon.fr/ [{« type »: « email », « value »: « contact.musee@mairie-meudon.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 01 46 23 87 13 »}]

