Visite et atelier Petit trombinoscope du musée Musée de la Faïence et des Beaux Arts Nevers, lundi 1 avril 2024.

Visite et atelier Petit trombinoscope du musée Musée de la Faïence et des Beaux Arts Nevers Nièvre

Visite et atelier « Petit trombinoscope du musée » proposé par le Musée de la Faïence et des Beaux Arts de NEVERS.

Rendez vous les 30 et 31 mars et 1er avril à 15h.

Partez à la rencontre des visages du musée, avant de créer vore propore portrait.

Rendez-vous au Musée de la Faïence et des Beaux-Arts.

A partir de 6 ans.

Gratuit, inscription obligatoire www.culture.nevers.fr 0 0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-01 15:00:00

fin : 2024-04-01 16:00:00

Musée de la Faïence et des Beaux Arts 16 Rue Saint Genest

Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté museedelafaience@ville-nevers.fr

L’événement Visite et atelier Petit trombinoscope du musée Nevers a été mis à jour le 2024-03-19 par OT NEVERS