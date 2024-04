Visite commentée du Mémorial de Dun-les-Places Dun-les-Places, lundi 15 avril 2024.

Le mémorial est un centre d’interprétation dédié à l’histoire et la mémoire du village de Dun-les-Places, village-martyr le plus touché de Bourgogne.

Il transmet le souvenir d’événements et d’hommes, victimes de la barbarie nazie. Du 26 au 28 juin 1944, le village est pillé, incendié et 27 hommes sont fusillés.

Il donne à entendre la parole des survivants et interroge les conditions de la reconstruction physique et morale après un événement d’une grande violence.

La médiation, sensible, s’appuie sur différents outils numériques.

Le parcours intérieur est composé de trois salles qui présentent la vie du village avant le drame, la mémoire des événements à partir des témoignages oraux et écrits et la période de l’après, la reconstruction physique et morale.

Une création audiovisuelle au cœur de la visite donne la parole aux femmes de Dun-les-Places. Des écrans tactiles en fin de visite permettent d’interroger une base documentaire sur les différentes étapes de la résilience à Dun-les-Places.

A l'extérieur, le parcours dans le village complète la visite à la rencontre de lieux chargés d'histoire et de mémoire.

2024-04-15 11:00:00

2024-04-15 12:00:00

