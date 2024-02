La Bottine et La Moustache (marche et course) Pointe des Halles Decize, dimanche 28 avril 2024.

La Bottine et La Moustache (marche et course) Pointe des Halles Decize Nièvre

La Bottine | La Moustache est un événement organisé par la société´ La French Run , en collaboration avec la municipalité de Decize, les clubs supports locaux et la Ligue Nationale contre le cancer Comité de la Nièvre.

Un événement sportif porteur de sens, pour soutenir une cause, inciter à la pratique d’une activité physique, contribuer au bien-être…

Une expérience forte créatrice de liens social, intergénérationnel, inter-quartier, inter-régional et, pourquoi pas international…

8h00 ouverture du village

9h30 départ Princesses et Chevaliers (course enfant gratuite à partir de 6 ans) Inscription sur place

10h00 Départ de la Moustache (10 km) et La Bottine (5 km)

Inscription en ligne. .

Pointe des Halles Allée Marcel Merle

Decize 58300 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-28 08:00:00

fin : 2024-04-28 12:30:00



L’événement La Bottine et La Moustache (marche et course) Decize a été mis à jour le 2024-02-01 par 58_OT SUD NIVERNAIS