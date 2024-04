Opéra de chambre « Le Ciel de Rome » Salle des fêtes La Machine, dimanche 28 avril 2024.

Opéra de chambre « Le Ciel de Rome » Salle des fêtes La Machine Nièvre

Le Ciel de Rome est, à l’origine, un opéra pour chanteurs solistes, chœur et orchestre symphonique écrit et composé par Thomas Rollot. À partir de l’automne 2022, l’auteur travaille à la création d’une variante chambriste de l’œuvre.

Cette seconde version autonome pour ensemble de clarinettes, percussions et récitant est complètement repensée pour proposer une approche différente du même récit. Texte et musique désormais inscrits dans un système d’alternance où les mots racontent ce que la musique évoque ensuite dans son propre langage narrent, séquence après séquence, l’histoire de personnages immergés dans une époque difficile, mais trouvant peu à peu, à Rome, la force de se remettre en marche ensemble.

L’occasion de jeux de miroirs expressifs et esthétiques entre, d’une part, les aspirations et actions des protagonistes et, de l’autre, les deux grandes sources d’inspiration de la pièce les différents visages de la ville éternelle et du genre opératique. Des images projetées, comme une succession de tableaux, viennent prolonger visuellement le discours et la symbolique de l’œuvre.

Direction, texte et musique Thomas Rollot

Récitant Jean-Paul Wenzel

Mise en images Valentin Rollot 5 5 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-28 16:00:00

fin : 2024-04-28 18:00:00

Salle des fêtes Rue de Decize

La Machine 58260 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

