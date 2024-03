Visite guidée – Le paysage, un flou artistique Musée de la Faïence et des Beaux – Arts Fréderic Blandin Nevers, samedi 27 avril 2024.

Visite guidée – Le paysage, un flou artistique Entre réalité et fiction, découvrons le paysage dans l’exposition de Yann Lacroix et dans les collections permanentes du musée. Samedi 27 avril, 15h00 Musée de la Faïence et des Beaux – Arts Fréderic Blandin Tarif plein 10€ – A partir de 12 ans – Rendez-vous au Musée de la Faïence et des Beaux-Arts, 16 Rue Saint-Genest – Sur inscription https://culture.nevers.fr/

Musée de la Faïence et des Beaux – Arts Fréderic Blandin 16 rue Saint Genest 58000 Nevers Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 (0)3 86 68 44 60 https://culture.nevers.fr/lieux-culturels/ [{« type »: « link », « value »: « https://culture.nevers.fr/ »}]

