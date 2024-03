RONDES de Varennes-Vauzelles Le bourg de Varennes Varennes-Vauzelles, dimanche 28 avril 2024.

Randonnées pédestres libres sur chemins balisés avec des distances au choix :

12 km départ entre 8h30 à 14h 5€

22 km départ entre 8h et 11h 6€

32 km départ entre 7h30 et 8h30 7€

42 km départ entre 7h30 et 8h 8€

Randonnée accompagnée de 8 km, départ 9h30 3€

Inscriptions: Ecole du bourg de Varennes-Vauzelles

Marche nordique de 12 km, départ entre 8h30 et 12h à l’étang de Niffond 5€

Nombreux ravitaillements, gobelet bienvenu.

Infos au 06 29 27 06 52 et sur asavrando.e-monsite.com 3 3 EUR.

Varennes-Vauzelles 58640 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

