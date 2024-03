Brocante de l’avenue du 8 mai 1945 Le Relai·s des Futurs Lormes, dimanche 28 avril 2024.

Dimanche 28 avril à partir de 7h Brocante de l’avenue du 8 mai Réservez vos emplacements

Réservation emplacement (5 mètres gratuits et 1€ par mètre supplémentaire)

Email animation@lerelaisdesfuturs.com

Aymeric 07 84 09 78 55 (si possible par sms)

Raymond nous prépare un super menu du midi avec daube de sanglier, frites et option végé / petit dessert du jour.

Buvette sur place avec musique.

Si vous voulez donner un coup de main à l’organisation, vous êtes plus que les bienvenu.e.s. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-28 07:00:00

fin : 2024-04-28 17:00:00

Le Relai·s des Futurs 15 Avenue du 8 Mai 1945

Lormes 58140 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté animation@lerelaisdesfuturs.com

