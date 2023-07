Changer l’eau des fleurs La Maison, Maison de la culture de Nevers agglomération Nevers, 30 avril 2024, Nevers.

Changer l’eau des fleurs Mardi 30 avril 2024, 20h00 La Maison, Maison de la culture de Nevers agglomération 25€ / 17€ / 11€

Violette Toussaint est garde-cimetière dans une petite ville de Bourgogne. Son quotidien est rythmé par son travail, les confidences des gens de passage et des habitués. Son univers est joyeux, coloré, parfois mélancolique mais jamais triste. Un jour, parce qu’un homme découvre que sa mère veut être enterrée auprès d’un inconnu, tout bascule. Des liens qui unissent les vivants et les morts sont alors exhumés.

Violette a érigé un rempart entre elle et le monde qui résiste, puis cède lorsque le passé resurgit avec force et violence. Renouer, se réconcilier avec son histoire, n’est-ce pas la promesse d’un avenir lumineux ?

Cette adaptation d’un roman au succès international nous conte l’histoire intense de cette femme qui, malgré les épreuves, croit obstinément au bonheur. Avec ce talent rare de rendre l’ordinaire exceptionnel, l’autrice crée un monde plein de poésie et d’humanité, où l’oubli et le déni l’emportent sur la vérité. Le tout dans une mise en scène belle et juste, qui conserve la magie du texte initial.

Changer l’eau des fleurs a été nommé aux Molières 2022 pour la Révélation féminine (Caroline Rochefort).

La Maison, Maison de la culture de Nevers agglomération

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-04-30T20:00:00+02:00 – 2024-04-30T21:15:00+02:00

Théâtre

Fabienne Rappeneau