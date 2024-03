Visite et atelier La fabrique du paysage Musée de la Faïence et des Beaux Arts Nevers, dimanche 31 mars 2024.

Visite et atelier La fabrique du paysage Musée de la Faïence et des Beaux Arts Nevers Nièvre

Visite-atelier proposé par le Musée de la Faïence et des Beaux Arts de NEVERS.

Rendez vous les 30 et 31 mars et 1er avril à 17h.

A l’aide de peinture, d’éponges et de pochoirs, laissez libre cours à votre créativité pour composer un paysage imaginaire.

Gratuit. A partir de 6 ans Rendez-vous au Musée de la Faïence et des Beaux-Arts, 16 Rue Saint-Genest Sur inscription www.culture.nevers.fr 0 0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-31 17:00:00

fin : 2024-03-31 18:00:00

Musée de la Faïence et des Beaux Arts 16 Rue Saint Genest

Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté museedelafaience@ville-nevers.fr

L’événement Visite et atelier La fabrique du paysage Nevers a été mis à jour le 2024-03-19 par OT NEVERS