Visite-atelier en famille

le dimanche 5 juin

Tataki Zomé…. qu’est-ce que ce mot ? Il définit une technique ancestrale de teinture végétale japonaise qui consiste à marteler des végétaux sur un tissu. Après avoir découvert les secrets de la biodiversité du parc et cueilli quelques plantes et fleurs, venez expérimenter cette technique en atelier! Tataki zomé. Technique ancestrale de teinture végétale. Parc du musée du Louvre-Lens 99 rue Paul Bert 62300 Lens, Pas-de-Calais, Hauts-de-France Lens Pas-de-Calais

2022-06-05T14:45:00 2022-06-05T16:15:00

