Visite-atelier « A la manière de… » au Musée Fernand Léger André Mare, Argentan Musée Fernand Léger André Mare Argentan, jeudi 28 mars 2024.

Accompagné de la médiatrice visiter le musée et profiter d’un atelier créatif entre adultes.

Cette nouvelle proposition à destination des adultes est intitulée « à la manière de… ». Le thème de cette première visite-atelier est consacré au portrait cubiste à la manière d’André-Mare. Si le terme de cubisme peut faire peur, pas de panique, la médiatrice est là pour tout expliquer et proposera différents outils pouvant aider à trouver l’inspiration afin de passer un moment convivial et amusant autour du dessin.

Début : 2024-03-28 10:00:00

fin : 2024-03-28 11:30:00

Musée Fernand Léger André Mare 6 rue de l’hôtel de ville

Argentan 61200 Orne Normandie musee-leger-mare@argentan.fr

