Balade botanique et musicale pour les tout-petits Impasse du Clos Menou Argentan, mardi 30 avril 2024.

Balade botanique et musicale pour les tout-petits Impasse du Clos Menou Argentan Orne

ANIMATION FAMILLE

Il s’agit de découvrir, appréhender, entrer en contact sensible avec la nature. Pour ce faire, les capacités sensorielles de nos petits aventuriers vont être mises à contribution et à profit repérer les couleurs, les différentes formes et textures des feuilles, les comparer, les sentir, commenter etc..; L’approche est aussi poétique, musicale avec flûtes et saxophone ou encore tissée de silence et d’écoute sans oublier ce petit temps fort où Dame Nature nous fera un petit tour de magie dont elle seule a le secret et qui risque fort de faire briller les yeux de nos têtes blondes mais…chuuut! c’est une surprise !

Gratuit Sur inscription auprès de l’Office de Tourisme.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-30 15:30:00

fin : 2024-04-30 17:30:00

Impasse du Clos Menou Halle de Clos Menou

Argentan 61200 Orne Normandie tourisme@terresdargentan.fr

