Le drame de Tourouvre, enquête en famille TOUROUVRE Tourouvre au Perche, mardi 30 avril 2024.

La Libération ne s’achève pas avec le débarquement du 6 août 1944, s’en suit la bataille de Normandie. Entre l’avancée des Alliés et la résistance locale, les SS, reçoivent l’ordre, de maintenir leurs positions à tout prix. C’est dans ce contexte qu’a lieu le drame du 13 août 1944.A travers une enquête guidée en famille, vous découvrirez ce qui s’est passé.

Visite offerte par la Région Normandie et proposée par Lully Kouyaté, guide conférencière.

Visite sur inscription limitée à 20 personnes :

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-30 15:30:00

fin : 2024-04-30

TOUROUVRE Porche de l’église saint-Aubin

Tourouvre au Perche 61190 Orne Normandie

