Balade greeter VTT – Itinéraire en forêt Perche-Trappe avec Denis Vétillard Soligny-la-Trappe, mardi 30 avril 2024.

Balade greeter VTT – Itinéraire en forêt Perche-Trappe avec Denis Vétillard Soligny-la-Trappe Orne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-30 09:30:00

fin : 2024-04-30

Denis Vétillard, greeter VTT du Pays de Mortagne-au-Perche et du département de l’Orne, a choisi un itinéraire qu’il a à coeur de partager avec vous. Passionnée de VTT, il connait la moindre trace, le moindre chemin pour découvrir les plaisirs de son sport tout en partageant sa passion pour le Perche et ses découvertes, ses secrets. Il vous conduira à la découverte de la faune et de la flore locale. Le long du parcours de jolis coins nature et site patrimoniaux… Un conseil, pensez à prendre un appareil photos.

Balade entre 18 et 25 km, limitée à 6 personnes. A partir de 12 ans.

Venir avec son VTT, son casque et son kit de réparation (pompe et chambre à air neuve). Port du casque et d’un gilet jaune obligatoires.

Réservation obligatoire

Soligny-la-Trappe 61380 Orne Normandie contact@ot-mortagneauperche.fr



L’événement Balade greeter VTT – Itinéraire en forêt Perche-Trappe avec Denis Vétillard Soligny-la-Trappe a été mis à jour le 2024-01-17 par OT DE MORTAGNE AU PERCHE