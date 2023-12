Une journée à la campagne en famille : à la découverte de la faune sauvage du jardin et du verger Prieuré de Sainte-Gauburge Saint-Cyr-la-Rosière, 30 avril 2024 14:30, Saint-Cyr-la-Rosière.

Saint-Cyr-la-Rosière,Orne

l’Écomusée du Perche propose un jeu de piste pour petits et grands, afin de découvrir et de mieux connaitre la faune de sauvage du site.

Chouette, lérot, chauve-souris, hérisson, …n’auront plus de secrets pour vous.

Le verger devient un grand espace de jeu.

Au programme : questions, dessins, fabrication d’un animal en matériaux naturels.

Animation sur réservation.

enfant à partir de 4 ans.

2024-04-30 14:30:00 fin : 2024-04-30 17:00:00. .

Prieuré de Sainte-Gauburge Écomusée du Perche

Saint-Cyr-la-Rosière 61130 Orne Normandie



the Écomusée du Perche offers a treasure hunt for young and old, to discover and learn more about the site’s wildlife.

Owls, ferrets, bats, hedgehogs, etc. will no longer hold any secrets for you.

The orchard becomes a large play area.

On the program: questions, drawings, making an animal out of natural materials.

Activities on reservation.

children aged 4 and over

el Écomusée du Perche propone a grandes y pequeños una búsqueda del tesoro para descubrir y conocer mejor la fauna del lugar.

Búhos, hurones, murciélagos, erizos y otros animales no tendrán secretos para usted.

El huerto se convierte en un lugar ideal para jugar.

En el programa: preguntas, dibujos, fabricación de un animal con materiales naturales.

Actividades bajo reserva.

niños a partir de 4 años

das Ecomusée du Perche bietet eine Schnitzeljagd für Groß und Klein an, bei der Sie die Wildtiere des Geländes entdecken und besser kennenlernen können.

Eulen, Feldhamster, Fledermäuse, Igel, … werden keine Geheimnisse mehr für Sie haben.

Der Obstgarten wird zu einem großen Spielplatz.

Auf dem Programm stehen Fragen, Zeichnungen und die Herstellung eines Tieres aus natürlichen Materialien.

Animation nach vorheriger Anmeldung.

kind ab 4 Jahren

Mise à jour le 2023-12-05 par ECOMUSEE DU PERCHE