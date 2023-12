Don du sang 23 rue Ferdinand de Boyères Mortagne-au-Perche, 2 mai 2024, Mortagne-au-Perche.

Mortagne-au-Perche Orne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-02 15:00:00

fin : 2024-05-02 19:00:00

Le Carré du Perche accueille les collectes de don du sang.

Ainsi, ce jeudi, les infirmières, médecins et personnels de l’établissement français du sang seront présents pour recevoir votre don de sang. Vous serez accueillis par les bénévoles de l’association mortagnaise des donneurs. Après chaque don, vous êtes invités à une collation, à un moment de détente avant de reprendre le cours de vos activités. Un peu de votre temps, un peu de votre sang pour un don de vie, un don précieux.

Attention !

Chacun n’est pas nécessairement éligible au don de sang

Questionnaire en ligne : www.efs.sante.fr

Le don de sang se fat sur rendez-vous Accueil – Mon RDV Don de Sang (www.efs.sante.fr).

23 rue Ferdinand de Boyères Le Carré du Perche

Mortagne-au-Perche 61400 Orne Normandie



Mise à jour le 2023-12-20 par OT DE MORTAGNE AU PERCHE