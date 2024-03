Découverte de la biodiversité des prairies Tourouvre au Perche, lundi 29 avril 2024.

Accompagné des animateurs Natura 2000 du Parc, venez découvrir la flore et les oiseaux des prairies et aidez-nous à identifier quelques espèces graminées, centaurée, bruant jaune, fauvette à tête noire… seront certainement au rendez-vous.

Réservation jusqu’au 27 avril. 12h00

A partir de 7 ans accompagné d’un adulte. Prévoir chaussures fermées et pantalon long. Tenue adaptée à la météo.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-29 14:30:00

fin : 2024-04-29 16:30:00

Rdv parking de la mairie

Tourouvre au Perche 61290 Orne Normandie

