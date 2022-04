Vincent Dedienne – Un soir de gala Marseille 2e Arrondissement, 7 avril 2023, Marseille 2e Arrondissement.

Vincent Dedienne – Un soir de gala Le Cepac Silo 35 Quai du Lazaret Marseille 2e Arrondissement

2023-04-07 20:30:00 20:30:00 – 2023-04-07 Le Cepac Silo 35 Quai du Lazaret

Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône

29 46 Il y a des personnages dedans, des jeunes, des vieux, des gentils-comme-tout, des cinglés, des optimistes et des foutus. Des héros et des ordures… Des gens. Tous différents et tous réunis pour Un soir de gala. Leur point commun, c’est que c’est moi qui les joue. A capella.

Après avoir fait le tour de mon nombril dans mon précédent spectacle, j’ai décidé de tourner un peu autour des vôtres… si ça chatouille, tant mieux.

Vincent.



P.S : En revanche, il n’y a pas de linge étendu sur la terrasse, et c’est dommage.

Le Cepac Silo 35 Quai du Lazaret Marseille 2e Arrondissement

dernière mise à jour : 2022-04-15 par