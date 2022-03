Vide-greniers Bretoncelles Bretoncelles Catégories d’évènement: Bretoncelles

Orne

Vide-greniers Bretoncelles, 3 juillet 2022, Bretoncelles. Vide-greniers Bretoncelles

2022-07-03 – 2022-07-03

Bretoncelles Orne Bretoncelles Vide-greniers place de l’église et dans les rues autour du centre bourg – vente de produits fermiers. Organisé par l’ Association Bretoncelloise Education et Loisirs. Infos exposants : 8€ les 5 mètres (pour professionnels et particuliers) – sur inscription. Vide-greniers place de l’église et dans les rues autour du centre bourg – vente de produits fermiers. Organisé par l’ Association Bretoncelloise Education et Loisirs. Infos exposants : 8€ les 5 mètres (pour professionnels et particuliers) – sur… +33 2 37 37 21 45 Vide-greniers place de l’église et dans les rues autour du centre bourg – vente de produits fermiers. Organisé par l’ Association Bretoncelloise Education et Loisirs. Infos exposants : 8€ les 5 mètres (pour professionnels et particuliers) – sur inscription. Bretoncelles

dernière mise à jour : 2022-03-19 par

Détails Catégories d’évènement: Bretoncelles, Orne Autres Lieu Bretoncelles Adresse Ville Bretoncelles lieuville Bretoncelles Departement Orne

Bretoncelles Bretoncelles Orne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bretoncelles/

Vide-greniers Bretoncelles 2022-07-03 was last modified: by Vide-greniers Bretoncelles Bretoncelles 3 juillet 2022 Bretoncelles Orne

Bretoncelles Orne