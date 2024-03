Cher patrimoine Écouché-les-Vallées, samedi 27 avril 2024.

Cher patrimoine Écouché-les-Vallées Orne

Et si l’on écrivait une lettre à notre patrimoine ? Une présentation du lieu, de l’édifice, et de son histoire suivi d’une expérience d’écriture où le visiteur sera amené à lui écrire une lettre descriptive sous un angle particulier, une lettre d’amour, une lettre de rupture ou autre.

Début : 2024-04-27 14:30:00

fin : 2024-04-27 16:30:00

Place de l’église

Écouché-les-Vallées 61310 Orne Normandie tourisme@terresdargentan.fr

