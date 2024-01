Chemins des Ateliers du Perche – Pierre Amourette : Sculpteur céramique 8 les crocs Val-au-Perche, samedi 27 avril 2024.

Val-au-Perche Orne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Samedi 2024-04-27 11:00:00

fin : 2024-04-28 19:00:00

Venez réaliser votre pièce et assister à sa cuisson lors d’une cuisson nocturne, réchauffé par des vendanges tardives à siroter !

10 personnes maximum.

Inscription auprès de Pierre et Claudine par téléphone.

8 les crocs Male

Val-au-Perche 61260 Orne Normandie pierreclaudine@gmail.com



