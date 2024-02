Visite commentée Musée Fernand Léger André Mare Musée Fernand Léger André Mare Argentan, samedi 27 avril 2024.

Accompagnés de la médiatrice, retracez le parcours personnel et artistique de Fernand Léger et André Mare. Cheminez dans le musée en suivant la trace de ses artistes. Portrait, paysage, composition, impressionnisme, fauvisme, cubisme sont évoqués pour comprendre l’évolution artistique des deux amis natifs d’Argentan.

Début : 2024-04-27 15:00:00

fin : 2024-04-27 15:45:00

Musée Fernand Léger André Mare 6 rue de l’hôtel de ville

Argentan 61200 Orne Normandie musee-leger-mare@argentan.fr

