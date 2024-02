Soirée Téléthon Théâtre « Coups de ciseaux » Centre d’animation et de congrès Bagnoles de l’Orne Normandie, samedi 27 avril 2024.

Soirée Téléthon Théâtre « Coups de ciseaux » Centre d’animation et de congrès Bagnoles de l’Orne Normandie Orne

Soirée organisée par le Lions Club Bagnoles de l’Orne Pays d’Andaine et La Troupette Enchantée au profit du Téléthon.

Les salariés de l’usine de lingerie ne font pas toujours dans la dentelle. Surtout quand leur poste est en jeu ! Gare aux coups de ciseaux et aux éclats de rire. Et vous spectateurs, si vous donniez votre avis ?

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-27 20:00:00

fin : 2024-04-27

Centre d’animation et de congrès Avenue des Thermes

Bagnoles de l’Orne Normandie 61140 Orne Normandie

