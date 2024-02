Excursion découverte Terra Botanica Boubet Voyages Bagnoles de l’Orne Normandie, samedi 27 avril 2024.

Excursion découverte Terra Botanica Boubet Voyages Bagnoles de l’Orne Normandie Orne

Départ de Bagnoles de l’Orne Normandie vers Angers. Excursion organisée par Boubet Voyages.

Explorez le Parc Terra Botanica, premier parc à thème en Europe dédié au végétal, sur 12 hectares.

Découvrez plus de 500 000 végétaux d’exception venus des quatre coins du monde, entre jardins extraordinaires et serres tropicales. Une aventure sensorielle unique ponctuée d’anecdotes et de découvertes.

Profitez d’un déjeuner libre pour goûter aux délices de la région à votre rythme.

Tarif 65 €. Renseignement et réservation à Boubet Voyages Bagnoles, 37 rue des Casinos ou au 02 49 49 27 19

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-27

fin : 2024-04-27

Boubet Voyages 37 Rue des Casinos

Bagnoles de l’Orne Normandie 61140 Orne Normandie

L’événement Excursion découverte Terra Botanica Bagnoles de l’Orne Normandie a été mis à jour le 2024-02-01 par Office de Tourisme et des congrès de Bagnoles de l’Orne