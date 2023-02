VERNISSAGE EXPOSITION TERRE DECO Palavas-les-Flots Catégories d’Évènement: Hérault

Herault 17h- Vernissage de l’exposition Terre Déco- Galerie Gustave Courbet- Entrée libre-Infos: 06 26 01 29 25 Exposition de l’association palavasienne Terre-Déco

L’association Palavasienne Terre-Déco propose des activités artistiques en ateliers libres.

Les 24 adhérents se retrouvent plusieurs fois par semaine à la Maison du Temps Libre dans une

ambiance où règne joie et bonne humeur ! Chacun des adhérents s’adonne à la sculpture, la poterie et

autres loisirs créatifs en partageant leurs savoirs. Les débutants sont les bienvenus.

Josiane Icart, la présidente de Terre-Déco et la trésorière Françoise Barbou

Josiane Icart, la présidente de Terre-Déco et la trésorière Françoise Barbou

ont le plaisir de proposer une exposition présentant des créations en terre, patine et émaillage.

