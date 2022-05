Vendredis concert – Les P’tits Yeux Flers, 8 juillet 2022, Flers.

Vendredis concert – Les P’tits Yeux Flers

2022-07-08 21:00:00 21:00:00 – 2022-07-08

Flers Orne

Des chansons réalistes de leur premier album aux ballades cuivrées et poétiques de leur dernier, Les P’Tits Yeux nous emportent, nous apaisent et nous interpellent sans autre prétention que de recréer nos esprits engourdis. Parfois tendres et nostalgiques, souvent percutantes, leurs chansons reflètent ce que ces croque-notes sont en substance, des musiciens assoiffés de liberté, débordants de vie et de générosité. nSur scène, pas de faux semblant, ces six musiciens sont à la fois allègres. Ici c’st l’authenticité qui prime… et qui s’exprime en fanfare !

Des chansons réalistes de leur premier album aux ballades cuivrées et poétiques de leur dernier, Les P’Tits Yeux nous emportent, nous apaisent et nous interpellent sans autre prétention que de recréer nos esprits engourdis. Parfois tendres et…

Des chansons réalistes de leur premier album aux ballades cuivrées et poétiques de leur dernier, Les P’Tits Yeux nous emportent, nous apaisent et nous interpellent sans autre prétention que de recréer nos esprits engourdis. Parfois tendres et nostalgiques, souvent percutantes, leurs chansons reflètent ce que ces croque-notes sont en substance, des musiciens assoiffés de liberté, débordants de vie et de générosité. nSur scène, pas de faux semblant, ces six musiciens sont à la fois allègres. Ici c’st l’authenticité qui prime… et qui s’exprime en fanfare !

Flers

dernière mise à jour : 2022-05-13 par