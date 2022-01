Vélo : Les circuits du Florival (route, gravel et VTT) Guebwiller Guebwiller Catégories d’évènement: Guebwiller

Haut-Rhin

Vélo : Les circuits du Florival (route, gravel et VTT) Guebwiller, 22 mai 2022, Guebwiller. Vélo : Les circuits du Florival (route, gravel et VTT) Guebwiller

2022-05-22 07:00:00 – 2022-05-22 14:00:00

Guebwiller Haut-Rhin Guebwiller EUR Randonnée de cyclotourisme ouverte à tous. Ravitaillements et restauration. Circuits route, gravel et VTT de différents niveaux. Organisé par l’Association des Cyclotouristes du Florival ACTF. Une grande rencontre cyclotouristique pour tous les publics (familles, sportifs, débutants ou confirmés). 4 circuits route (35 – 65 – 85 et 100 km, de 250 à 2000 m de D+), 2 circuits gravel (42 et 52 – 600 et 900 m de D+) et 5 circuits VTT (16 – 23 – 30 – 42 – 54 km de 300 à 1700m D+). Vous pourrez trouver toutes les informations concernant les tracés des circuits et télécharger les tracés gpx sur le site internet de l’association. http://cyclo-actf.fr/4_Manifestations/manifestations.php Inscription sur internet sur www.cyclo-actf.fr à privilégier Respect des règles sanitaires en vigueur 4 circuits route, 5 circuits VTT, 2 nouveauté gravel. Randonnée de cyclotourisme ouverte à tous. Ravitaillements et restauration. Circuits route, gravel et VTT de différents niveaux. Organisé par l’Association des Cyclotouristes du Florival ACTF. Une grande rencontre cyclotouristique pour tous les publics (familles, sportifs, débutants ou confirmés). 4 circuits route (35 – 65 – 85 et 100 km, de 250 à 2000 m de D+), 2 circuits gravel (42 et 52 – 600 et 900 m de D+) et 5 circuits VTT (16 – 23 – 30 – 42 – 54 km de 300 à 1700m D+). Vous pourrez trouver toutes les informations concernant les tracés des circuits et télécharger les tracés gpx sur le site internet de l’association. http://cyclo-actf.fr/4_Manifestations/manifestations.php Inscription sur internet sur www.cyclo-actf.fr à privilégier Respect des règles sanitaires en vigueur Guebwiller

dernière mise à jour : 2022-01-17 par Office de tourisme de Guebwiller Soultz et des pays du Florival

Détails Catégories d’évènement: Guebwiller, Haut-Rhin Autres Lieu Guebwiller Adresse Ville Guebwiller lieuville Guebwiller

Guebwiller Guebwiller https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/guebwiller/