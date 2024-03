Rendez-vous nature Les chants d’oiseaux Ungersheim, dimanche 5 mai 2024.

Plongez au cœur d’une expérience auditive unique et découvrez la richesse des chants d’oiseaux dans les espaces naturels de l’Écomusée d’Alsace. Au printemps, lorsque la nature s’éveille et que les couleurs renaissent, les chants des oiseaux résonnent dans les bois, les prairies et les points d’eau. Accompagné d’un guide naturaliste passionné, partez à la rencontre de ces petits chanteurs et percez les secrets de leurs mélodies.

Apprenez à identifier les espèces les plus exubérantes :

Le rossignol philomèle, virtuose de la flûte, avec ses vocalises complexes.

La fauvette à tête noire, au chant mélodieux et harmonieux.

La rousserolle effarvatte, avec son chant guttural et rythmé.

Les pouillots véloce et fitis, reconnaissables à leurs trilles rapides et distinctives.

La tourterelle des bois, au roucoulement paisible.

Le loriot d’Europe, qui impressionne par la puissance et la variété de son chant. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-05 09:00:00

fin : 2024-05-05 11:00:00

Chemin du Grosswald

Ungersheim 68190 Haut-Rhin Grand Est info@ecomusee.alsace

