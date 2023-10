18e festival du jeu de rôle Kaysersberg Vignoble, 4 mai 2024, Kaysersberg Vignoble.

Kaysersberg Vignoble,Haut-Rhin

Cette année le thème sera « spécial Western ». Jeux, marché, contes, tombola etc…

2024-05-04 fin : 2024-05-04 18:00:00. EUR.

Kaysersberg Vignoble 68240 Haut-Rhin Grand Est



This year the theme will be « Western special ». Games, market, tales, tombola etc..

Este año el tema será « Western special ». Juegos, mercado, cuentos, tómbola, etc.

Dieses Jahr wird das Thema « Special Western » sein. Spiele, Markt, Märchen, Tombola etc.

