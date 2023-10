Spectacle jeune public – Tartine REVERDY 4 rue du parc Ribeauvillé, 5 mai 2024, Ribeauvillé.

Ribeauvillé,Haut-Rhin

Tartine Reverdy et ses compagnons musiciens de toujours nous entraînent dans un nouveau tour de chant « Dans les bois », sorte de manifeste qui chante l’urgence des grands défis d’aujourd’hui et le bonheur de respecter la forêt, les animaux et le vivant..

2024-05-05

4 rue du parc

Ribeauvillé 68150 Haut-Rhin Grand Est



Tartine Reverdy and her long-time musician companions take us on a new singing tour, « Dans les bois », a kind of manifesto that sings about the urgency of today’s great challenges and the joy of respecting the forest, the animals and the living.

Tartine Reverdy y sus compañeros nos embarcan en un nuevo viaje cantado, « Dans les bois », una especie de manifiesto que canta la urgencia de los grandes desafíos actuales y la alegría de respetar el bosque, los animales y lo vivo.

Tartine Reverdy und ihre langjährigen Musikerkollegen nehmen uns mit auf eine neue Gesangstour « Dans les bois », eine Art Manifest, das die Dringlichkeit der großen Herausforderungen von heute und das Glück besingt, den Wald, die Tiere und das Lebendige zu respektieren.

