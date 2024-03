Visite guidée le cimetière, entre art et histoire Mulhouse, dimanche 5 mai 2024.

Visiter le cimetière central c’est entreprendre un voyage dans l’histoire de la ville les monuments édifiés à l’ombre des tilleuls et des érables racontent les hommes et les femmes qui ont fait de Mulhouse l’une des plus grandes villes industrielles du 19è siècle. C’est aussi découvrir un art funéraire particulièrement riche et original, ainsi que toute sa symbolique. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-05 10:00:00

fin : 2024-05-05 12:00:00

92 avenue Lefebvre

Mulhouse 68100 Haut-Rhin Grand Est maisondupatrimoine@mulhouse-alsace.fr

