La Ferme d’Argentin au temps des Gaulois Lièpvre Haut-Rhin

Venez remonter le temps avec la troupe des Mediomatrici qui installent leur campement gaulois à la Ferme d’Argentin. Animations et ateliers auront lieu tout le week-end.

Des Gaulois à la Ferme d’Argentin

Quel est le rapport entre les Gaulois et la Ferme ? La Ferme d’Argentin raconte l’histoire de l’agriculture, de la Préhistoire à nos jours. A chaque période, vous retrouvez des animaux et des végétaux qui ont un lien fort avec cette période. De grandes illustrations présentent le paysage et le mode de vie humain. Mais, c’est tellement mieux en vrai ! C’est pour cela que la Ferme d’Argentin a invité la troupe des Médiomatrici à installer son campement dans les prairies, le temps d’un week-end.

Mode de vie at artisanat

Les Mediomatrici vous feront remonter le temps au travers de différents ateliers filage de la laine, teinture végétale, frappe de monnaie, poterie, travail du cuir, forge. Ils vont également poursuivre leur entrainement militaire pour être prêts à défendre le village en cas de guerre et utiliser leurs instruments de musique. Une véritable plongée vers l’âge de fer. Vous pourrez échanger avec les membres de la tribu ils sont passionnés par la vie des Gaulois et seront ravis de partager leurs connaissances.

Préparation du chantier d’un grenier

Lors de ce week-end, les premiers éléments pour constituer un grenier protohistorique vont être réalisés. Le grenier est l’endroit où étaient stockés les réserves alimentaires, pour être à l’abri de l’humidité, du soleil, mais aussi des animaux. Il est monté sur pilotis et accessible par une échelle qui est retirée dès que l’on a terminé d’y entreposer des réserves ou d’en récupérer. Pour éviter que des rongeurs ne puissent utiliser le pilotis pour accéder au grenier, ceux-ci étaient surmontés de grosses pierres.

Des animations quotidiennes pour découvrir la Ferme d’Argentin

Tout au long du week-end, les animateurs de la Ferme d’Argentin vous proposeront des animations en lien avec l’histoire, comme l’initiation à la fouille archéologique ou en lien avec les animaux et les végétaux du site.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-05 10:00:00

fin : 2024-05-05 18:00:00

3 chemin du Frarupt

Lièpvre 68660 Haut-Rhin Grand Est info@ferme-argentin.com

