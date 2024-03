Foire de printemps Willer-sur-Thur, dimanche 5 mai 2024.

Avec plus de 40 exposants, l’association Willer Fascht présente sa première foire de printemps. Venez passer un moment convivial avec des producteurs et des créateurs qui vous présenteront et vendront les produits qu’ils exposent !

En vous rendant à la salle polyvalente de Willer-sur-Thur, venez passer un moment convivial aux côtés de nos producteurs, viticulteurs, maraîchers, artisans, ou encore créateurs, qui vous présenteront et vendront avec grand plaisir les produits qu’ils exposent. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-05 08:30:00

fin : 2024-05-05 17:30:00

5 rue de la Grande Armée

Willer-sur-Thur 68760 Haut-Rhin Grand Est willerfascht@gmail.com

