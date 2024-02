La rouffachoise Rouffach, dimanche 5 mai 2024.

La rouffachoise Rouffach Haut-Rhin

Entre amis ou en famille, venez nombreux courir ou marcher 5 km au profit de la Ligue Contre le Cancer. Parcours tout public. Animation musicale, ravitaillement à mi-parcours et petite restauration à l’arrivée. Inscription sur place possible avec majoration.

En partenariat avec le CCAR Athélisme, l’association Les Bénévoles pour la lutte contre le cancer de Rouffach et environs vous propose un parcours de 5 km (course ou marche) pour contribuer ensemble à la lutte contre le cancer des enfants.

Cette manifestation se veut conviviale, sans esprit de compétition, dans un cadre agréable entre vignes et remparts. Animation musicale, ravitaillement à mi-parcours et petite restauration à l’arrivée.

Inscription sur le site Sporkrono (possible sur place avec majoration). T-shirt offert à chaque participant distribution à la salle polyvalente de Rouffach le samedi de 15h à 17h et le dimanche matin de 8h30 à 10h.

Venez nombreuses !

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-05 10:30:00

fin : 2024-05-05

rue du stade

Rouffach 68250 Haut-Rhin Grand Est hvoegtlin@hotmail.com

