Veillée contée Moncoutant-sur-Sèvre, vendredi 15 mars 2024.

Veillée contée Moncoutant-sur-Sèvre Deux-Sèvres

Veillée contée du Bocage Bressuirais.

Le conte traditionnel revêt tout à fois une dimension patrimoniale (littérature orale) et une dimension artistique (art du conteur). Les membres de l’Arcup se sont attachés très tôt à recueillir en Bocage bressuirais les contes merveilleux, facétieux, d’animaux, les randonnées, formes brèves, et les légendes du Bocage, auprès de conteuses et conteurs riches d’un répertoire, d’une mémoire et d’un savoir-faire impressionnants.

Les contes collectés en Bocage ont également fait l’objet de plusieurs publications écrites, dans la revue La Boulite (1982-1984), la collection des cahiers Mémoire du Cerizéen (1992-2003) et même un album jeunesse diffusé à 50 000 exemplaires en 2005. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-15 20:30:00

fin : 2024-03-15

Salle de la Récré

Moncoutant-sur-Sèvre 79320 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine laurence.leclercq@moncoutantsursevre.fr

L’événement Veillée contée Moncoutant-sur-Sèvre a été mis à jour le 2024-02-17 par OT Bocage Bressuirais