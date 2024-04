Rallye vélo et randonnée Rue de Tournelay Nueil-les-Aubiers, mercredi 1 mai 2024.

Rallye vélo et randonnée organisé par l’APEL St Jacques de Compostelle de Nueil-les-Aubiers.

Plusieurs parcours: 9 et 19 kms pour la randonné et les vélos, et un parcours de 36 kms pour les vélos.

Restauration sur place le midi (9 € à partir de 12 ans, et 5 € pour les enfants moins de 12 ans). 5 5 EUR.

Début : 2024-05-01 08:30:00

fin : 2024-05-01

Rue de Tournelay Ecole primaire

Nueil-les-Aubiers 79250 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine apelstjacques@gmail.com

