Visite « La Vie Mystérieuse de l’Angélique » Fée te vous plaisir à Bessines Fée te vous plaisir Bessines Deux-Sèvres

Venez vivre un moment unique en famille ou entre amis lors de la visite angélique, herbe des anges .

Interactive et sensorielle, cette visite à travers l’histoire vous plonge dans l’univers magique et mystique de cette plante emblématique du marais poitevin et explore tous vos sens.

C’est une occasion ludique pour découvrir tous les secrets de l’emblème végétale de Niort et du Marais Poitevin.

Pour les enfants de 6 à 12 ans, trempage d’une grenouille en guimauve dans du chocolat.

Exposition

Dégustation de produits sucrés et salés à l’angélique.

Durée 45 mn à 1 h

2 créneaux: 11 h et 15h30 ( juillet et aout) sur demande Mai et Juin / pendant toutes les vacances scolaires de pâques et d’été 2024 (toutes les zones confondues)

Du mardi au samedi EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-06 11:00:00

fin : 2024-04-29

Fée te vous plaisir 14 Rue des Charmes

Bessines 79000 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine contact@feetevousplaisir.com

