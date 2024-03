Randonnée du Muguet Salle des fêtes Moncoutant-sur-Sèvre, mercredi 1 mai 2024.

Randonnée du Muguet Salle des fêtes Moncoutant-sur-Sèvre Deux-Sèvres

Randonnée du Muguet pour les cavaliers, VTT, marcheurs et attelage.

Parcours de 10 kms, 20 kms et 28 kms.

Départs entre 8 h et 10 h.

Possibilité de repas chaud en fin de randonnée, sur réservation uniquement, avant le 19/04. .

Début : 2024-05-01 08:00:00

fin : 2024-05-01 10:00:00

Salle des fêtes Rue du Champ de Foire

Moncoutant-sur-Sèvre 79320 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine chevalenterredesevre@gmail.com

