Forum « Un après-midi au sein d’un EHPAD » ehpad des magnolias Moncoutant-sur-Sèvre, mardi 30 avril 2024.

Forum « Un après-midi au sein d’un EHPAD » Rencontre et échange avec les professionnels de terrain et de la formation Mardi 30 avril, 14h00 ehpad des magnolias inscriptions et informations ptsnorddeuxsevres@gmail.com, gratuit

Venez rencontrer des professionnels de l’accompagnement des personnes vieillissantes le temps d’un après-midi à l’Ehpad des Magnolias

L’IRTS Poitou Charentes sera présent pour vous informer sur les formations et les métiers

ehpad des magnolias 1 avenue de Paris 79320 Moncoutant Moncoutant-sur-Sèvre 79320 Moncoutant Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine

