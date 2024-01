Les Raisins de la Colère à Coulon Rue Gabriel Auchier Coulon, mercredi 1 mai 2024.

Coulon Deux-Sèvres

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-01 20:30:00

fin : 2024-05-01

Les Théâtrales en Venise Verte présentent « Les Raisins de la Colère », d’après le roman de John Steinbeck.

La famille Joad, abandonnant sa terre ravagée et convoitée par les grandes firmes bancaires, migre vers une terre promise, qui ne révèlera que désillusions et exploitation économique et humaine.

Espoir et misère, générosité et mesquinerie, amour et lassitude, les similitudes avec les enjeux du monde actuel sont saisissants.

Le spectacle propose de restituer cette histoire qui résonne comme un présage pour l’avenir.

La musique souligne le caractère tragique de cette histoire, tout au long de la route 66.

Un texte fondateur, qui se partage entre chant et narration, entre langue américaine et française.

Les Raisins de la colère sur scène nous invite à l’itinérance sublime de « nos » familles dans un monde qui vacille.

Rue Gabriel Auchier Salle des fêtes

Coulon 79510 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine Ciejdl79@gmail.com



Mise à jour le 2024-01-12 par OT Niort Marais Poitevin