Fête des Plantes des Jardiniers du Paradis Champdeniers, mercredi 1 mai 2024.

Fête des Plantes des Jardiniers du Paradis Champdeniers Deux-Sèvres

1er Mai 2024 de 8h à 20h

Cette année c’est à Champdeniers que tous les amateurs de plantes et du végétal sous toutes ses formes pourront se retrouver lors de la mythique Fête des Jardiniers du Paradis. Cette année, le Mercredi 1er Mai venez fêter avec nous le printemps, le potager et la Nature. Déjà plus de cinquante exposants du végétal inscrits pour l’événement du Val de Gâtine, artisans du végétal, semenciers, pépiniéristes, spécialistes en tous genres, causeries sous l’arbre de vie, conférences-débat, associations environnementales et artistes se retrouveront pour partager un moment de Paradis.

jardiniersduparadis.fr // 06 63 97 36 57

Place du Paradis Champdeniers 79220

Gratuit EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-01 08:00:00

fin : 2024-05-01 20:00:00

Place du Paradis

Champdeniers 79220 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine

L’événement Fête des Plantes des Jardiniers du Paradis Champdeniers a été mis à jour le 2024-02-13 par CC Val de Gâtine