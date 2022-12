Soutenance de thèse de Mai Wuong, à UVSQ et en visioconférence UVSQ, Auditorium D, Descarte Building, UFR des Sciences de l’UVSQ Versailles Catégories d’évènement: Versailles

Soutenance de thèse de Mai Wuong, à UVSQ et en visioconférence UVSQ, Auditorium D, Descarte Building, UFR des Sciences de l’UVSQ, 5 décembre 2022, Versailles. Soutenance de thèse de Mai Wuong, à UVSQ et en visioconférence Lundi 5 décembre, 14h00 UVSQ, Auditorium D, Descarte Building, UFR des Sciences de l’UVSQ Degradation mechanisms of nanoparticle-based drug delivery systems : the case of polymer conjugate and metal-organic framework UVSQ, Auditorium D, Descarte Building, UFR des Sciences de l’UVSQ 45 Avenue des Etats-Unis, 78000 Versailles. Clagny Glatigny Versailles 78000 Yvelines Île-de-France [{« link »: « http://www.ismo.universite-paris-saclay.fr/spip.php?article2741 »}] Soutenance de thèse de Mai Wuong Degradation mechanisms of nanoparticle-based drug delivery systems : the case of polymer conjugate and metal-organic framework Résumé et contact pour disposer du lien :

http://www.ismo.universite-paris-saclay.fr/spip.php?article2741

